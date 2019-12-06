Экс-участник проекта "Дом-2" Алексей Кудряшов признался в любви Анастасии Ивановой и рассказал о проведенной вместе ночи

«Чувствую, что люблю эту маленькую девочку. Я вижу наше счастливое будущее! Мы с тобой ещё 20, 30, 40 лет будем вместе и умрём в один день», - написал бывший проектант.





Экс-участник проекта "Дом-2" Алексей Кудряшов опубликовал на своей странице в Instagram новый пост, где рассказал, что вчера он провел ночь в компании Анастасии Ивановой - своей бывшей возлюбленной, которая на данный момент встречается с проектантом Русланом Мацьолеком. Молодой человек добавил, что между ними не было интима, они просто поговорили о нынешней жизни, прошлом и о том, почему Кудряшов решил оставить Иванову, что в итоге рассмешило ее.Алексей Кудряшов признался, что до сих пор любит Анастасию Иванову, он даже готов провести с ней всю жизнь.Сама Анастасия Иванова после возвращения в Периметр призналась, что до сих пор испытывает привязанность к Алексею Кудряшову, она совсем запуталась в том, кто на самом деле ей нужен.