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Звезда «Дом-2» Алена Рапунцель рассказала, что новый бойфренд зацепил ее своей харизмой

Звезда скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Алена Рапунцель мечтает найти свою настоящую любовь. В откровенной беседе с Антоном Беккужевым она призналась, что хочет, чтобы Кирилл Кондратьев поскорее пришел к ней на проект, зацепивший ее своей харизмой.

Звезда «Дом-2» Алена Рапунцель рассказала, что новый бойфренд зацепил ее своей харизмой

Алена отметила, что этот молодой человек ранее уже приходил на проект, но на тот момент у нее были отношения с Ильей Яббаровым. Девушка отметила, что после того, как его не оставили на проекте, Кирилл начал писать ей сообщения, но ответила она ему не сразу. Звезда «Дом-2» Алена Рапунцель сказала, Кондратьев зацепил ее в первую очередь поведением наглеца, именно так ранее себя вел и Илья Яббаров. Ко всему прочему, он очень харизматичный. Также Алена Рапунцель хочет поехать в Питер, чтобы пообщаться с молодым человеком в живую, ведь с помощью онлайн общения достаточно тяжело понять, что из себя представляет мужчина.


Однако у Алены есть некие опасения, ведь ранее Яббаров говорил, что отныне будет самостоятельно утверждать всех женихов для своей бывшей возлюбленной и не факт, что у Кондратьева получится наладить общение с Яббаровым после прошлой встречи на лобном месте.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:07

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