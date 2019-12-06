Звезда «Дом-2» Алена Рапунцель рассказала, что новый бойфренд зацепил ее своей харизмой





Алена отметила, что этот молодой человек ранее уже приходил на проект, но на тот момент у нее были отношения с Ильей Яббаровым. Девушка отметила, что после того, как его не оставили на проекте, Кирилл начал писать ей сообщения, но ответила она ему не сразу. Звезда «Дом-2» Алена Рапунцель сказала, Кондратьев зацепил ее в первую очередь поведением наглеца, именно так ранее себя вел и Илья Яббаров. Ко всему прочему, он очень харизматичный. Также Алена Рапунцель хочет поехать в Питер, чтобы пообщаться с молодым человеком в живую, ведь с помощью онлайн общения достаточно тяжело понять, что из себя представляет мужчина.Однако у Алены есть некие опасения, ведь ранее Яббаров говорил, что отныне будет самостоятельно утверждать всех женихов для своей бывшей возлюбленной и не факт, что у Кондратьева получится наладить общение с Яббаровым после прошлой встречи на лобном месте.