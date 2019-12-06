В Британии следовавший ЗОЖ кадет умер дома из-за неудачного поворота головы
Кадет из Британии, который вел здоровый образ жизни, скончался в результате несчастного случая, когда резко повернул голову. Причиной смерти медики назвали ишемический инсульт, передает Ladbible.
Мать погибшего 17-летнего курсанта не смогла дозвониться к нему несколько раз, а также не дождалась ответного звонка. Поэтому женщина отпросилась с работы и отправилась домой, где нашла своего сына в судорогах, лежащего на полу. Юношу госпитализировали в местную больницу, где врачи провели томографию дважды, и только потом обнаружили тромбоз позвоночной артерии. Однако лечение оказалось бессильным и кадет скончался спустя 8 дней после произошедшего. Медики предположили, что в результате резкого поворота головы освободился тромб, который привел к разрыву артерии. Позже анализы подтвердили, что пациент скончался от ишемического инсульта.
Мать покойного юноши отметила, что не понимает, почему у ее сына обнаружились такие проблемы со здоровьем, поскольку он вел здоровый образ жизни. После его смерти друзья и родственники собрали 2,1 тыс. фунтов стерлингов, которые направили в Ассоциацию по борьбе с инсультом.
Мать погибшего 17-летнего курсанта не смогла дозвониться к нему несколько раз, а также не дождалась ответного звонка. Поэтому женщина отпросилась с работы и отправилась домой, где нашла своего сына в судорогах, лежащего на полу. Юношу госпитализировали в местную больницу, где врачи провели томографию дважды, и только потом обнаружили тромбоз позвоночной артерии. Однако лечение оказалось бессильным и кадет скончался спустя 8 дней после произошедшего. Медики предположили, что в результате резкого поворота головы освободился тромб, который привел к разрыву артерии. Позже анализы подтвердили, что пациент скончался от ишемического инсульта.
Мать покойного юноши отметила, что не понимает, почему у ее сына обнаружились такие проблемы со здоровьем, поскольку он вел здоровый образ жизни. После его смерти друзья и родственники собрали 2,1 тыс. фунтов стерлингов, которые направили в Ассоциацию по борьбе с инсультом.
В мире
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:27