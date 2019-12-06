Смартфон родственника Пабло Эскобара обнаружили на Aliexpress





После премьеры гаджета британские журналисты выявили, что Escobar Fold 1 внешне очень схож с Royole FlexPai, который появился на рынке в начале года. Сходство между ними не только в дизайне, а в технической части: оба смартфона обладают AMOLED-экраном и сдвоенной камерой на 16+20 Мп. Новинку Royole FlexPai на AliExpress можно купить за 100 000 рублей. Отличается он от гаджета брата Пабло Эскобара отсутствием украшений: у Escobar Fold 1 корпус покрывается позолотой с гравировкой смартфона.Аналитики считают, что создавшая гаджет родственника известного наркобарона фирма приобрела в действительности партию оригинальных мобильных аппаратов, после чего кастомизировала и выдала их за свои проекты.