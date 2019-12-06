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Смартфон родственника Пабло Эскобара обнаружили на Aliexpress

Оригинал смартфона брата всемирно известного Пабло Эскобара обнаружили на сайте Aliexpress. Не исключается, что аппарат является кастомизированной модификацией устройства Royole.
Смартфон родственника Пабло Эскобара обнаружили на Aliexpress

После премьеры гаджета британские журналисты выявили, что Escobar Fold 1 внешне очень схож с Royole FlexPai, который появился на рынке в начале года. Сходство между ними не только в дизайне, а в технической части: оба смартфона обладают AMOLED-экраном и сдвоенной камерой на 16+20 Мп. Новинку Royole FlexPai на AliExpress можно купить за 100 000 рублей. Отличается он от гаджета брата Пабло Эскобара отсутствием украшений: у Escobar Fold 1 корпус покрывается позолотой с гравировкой смартфона.

Аналитики считают, что создавшая гаджет родственника известного наркобарона фирма приобрела в действительности партию оригинальных мобильных аппаратов, после чего кастомизировала и выдала их за свои проекты.

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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:48

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