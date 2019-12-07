Лариса Гузеева дала мужчинам советы по правильному поведению с женщинами в постели
Лариса Гузеева раскритиковала героя шоу “Давай поженимся”, который расстался с возлюбленной за ее молчаливость во время секса. Телеведущая научила мужчин правильному поведению в постели с женщинами.
Лариса Гузеева объяснила, что женщины на самом деле не любят “ушами”, а разговоры во время секса им лишь мешают сосредоточиться. Артистка посоветовала мужчинам “отстать” от своих возлюбленных с расспросами о том, как им больше нравится в процессе занятия любовью. Соведущая Василиса Володина назвала этот совет грубым, но точным. Гузеева считает, что бывшая девушка героя нового выпуска программы имела право на резкий ответ, с чем согласилась сваха Роза Сябитова. Также актриса призналась в нелюбви к тем, кто нецензурно выражается во время интимной близости, заметив, что важно проговаривать все пожелания перед процессом, чтобы избежать оплошностей.
Гузеева считает, что желание женщины несколько раз в день заняться сексом может указывать на то, что мужчина ее не удовлетворяет. При испытанном оргазме женскому организму необходимо время, чтобы восстановиться.
Лариса Гузеева объяснила, что женщины на самом деле не любят “ушами”, а разговоры во время секса им лишь мешают сосредоточиться. Артистка посоветовала мужчинам “отстать” от своих возлюбленных с расспросами о том, как им больше нравится в процессе занятия любовью. Соведущая Василиса Володина назвала этот совет грубым, но точным. Гузеева считает, что бывшая девушка героя нового выпуска программы имела право на резкий ответ, с чем согласилась сваха Роза Сябитова. Также актриса призналась в нелюбви к тем, кто нецензурно выражается во время интимной близости, заметив, что важно проговаривать все пожелания перед процессом, чтобы избежать оплошностей.
Гузеева считает, что желание женщины несколько раз в день заняться сексом может указывать на то, что мужчина ее не удовлетворяет. При испытанном оргазме женскому организму необходимо время, чтобы восстановиться.