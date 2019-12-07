Лариса Гузеева дала мужчинам советы по правильному поведению с женщинами в постели

Лариса Гузеева объяснила, что женщины на самом деле не любят “ушами”, а разговоры во время секса им лишь мешают сосредоточиться. Артистка посоветовала мужчинам “отстать” от своих возлюбленных с расспросами о том, как им больше нравится в процессе занятия любовью. Соведущая Василиса Володина назвала этот совет грубым, но точным. Гузеева считает, что бывшая девушка героя нового выпуска программы имела право на резкий ответ, с чем согласилась сваха Роза Сябитова. Также актриса призналась в нелюбви к тем, кто нецензурно выражается во время интимной близости, заметив, что важно проговаривать все пожелания перед процессом, чтобы избежать оплошностей.Гузеева считает, что желание женщины несколько раз в день заняться сексом может указывать на то, что мужчина ее не удовлетворяет. При испытанном оргазме женскому организму необходимо время, чтобы восстановиться.