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Лариса Гузеева дала мужчинам советы по правильному поведению с женщинами в постели

Лариса Гузеева раскритиковала героя шоу “Давай поженимся”, который расстался с возлюбленной за ее молчаливость во время секса. Телеведущая научила мужчин правильному поведению в постели с женщинами.

Лариса Гузеева объяснила, что женщины на самом деле не любят “ушами”, а разговоры во время секса им лишь мешают сосредоточиться. Артистка посоветовала мужчинам “отстать” от своих возлюбленных с расспросами о том, как им больше нравится в процессе занятия любовью. Соведущая Василиса Володина назвала этот совет грубым, но точным. Гузеева считает, что бывшая девушка героя нового выпуска программы имела право на резкий ответ, с чем согласилась сваха Роза Сябитова. Также актриса призналась в нелюбви к тем, кто нецензурно выражается во время интимной близости, заметив, что важно проговаривать все пожелания перед процессом, чтобы избежать оплошностей.

Гузеева считает, что желание женщины несколько раз в день заняться сексом может указывать на то, что мужчина ее не удовлетворяет. При испытанном оргазме женскому организму необходимо время, чтобы восстановиться.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 00:05

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