Авиакорпорация «МиГ» отмечает 80-летний юбилей





Авиакорпорация была названа в честь двух легендарных авиаконструкторов – Артема Микояна и Михаила Гуревича. Тогда еще никто не мог подумать, что спустя десятилетия слово «МиГ» будет ассоциироваться во всем мире исключительно с передовыми и революционными военными самолетами и истребителями. К данной организации также относится пилотажная группа «Стрижи», известная своим профессионализмом и красивыми постановками воздушных фигур полета.Примечательно, что весь процесс создания самолета МиГ-29 на предприятиях авиакорпорации начинается именно с женского цеха. Представительницы прекрасного пола занимаются «раскройкой» отдельных деталей изделия, а только потом начинается их производство. Руководство отмечает, что это неслучайно, ведь женщины намного внимательнее мужчин, поэтому выполняют более качественную работу, к которой нельзя придраться.Сейчас производственные мощности авиакорпорации заняты выпуском МиГ-35, являющегося модернизированной версией МиГ-29. Внешне самолеты идентичны, однако все перемены скрываются внутри. Разработку оснастили современными средствами управления, позволяющими снять с пилотов часть их привычных полномочий.