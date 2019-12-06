Звезда «Дом-2» Александра Черно сразу после родов намерена сделать липосакцию





На данный момент Александра Черно начала активную подготовку к предстоящим родам. Однако девушка составила себе график занятий не только на ближайшие 9 месяцев, но и уже знает, чем будет заниматься после появления малыша на свет. Она хочет изменить свою внешность в буквальном смысле до неузнаваемости.Но все в курсе, что Александра Черно ранее пыталась сбросить лишний вес при помощи различных диет. В итоге все ее попытки оказались бесполезными. Сама участница телестройки старается не расстраиваться. В итоге она призналась, что как только ей разрешат врачи, то она сразу сделает себе пластическую операцию.Александра мечтает об идеальном теле. В ее планах сделать себе липосакцию и абдоминапластику. Ранее она отмечала, что мечтает себе увеличить грудь.