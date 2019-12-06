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Яна Рудковская критикует мечтающего построить плавучую баню Евгения Плющенко за расточительство

Продюсер Яна Рудковская критикует Евгения Плющенко за расточительство. Причиной недовольства светской львицы стало стремление спортсмена обзавестись плавучей баней.

“Кордон” является любимым местом отдыха Евгения Плющенко, где он и намеревается построить еще одну баню. Однако супруга фигуриста оказалась против этого решения, что спровоцировало ссору. Очередной спор звездной пары был снят на камеру, а сюжет с этим выйдет в реалити-шоу о жизни семейства “ЯнаСупер”. Продюсер считает, что необходимо жить по средствам и допускать вложения лишь в то, что позже будет возможным продать. Она заявила, что семейный бюджет не потянет в данный момент существенное строительство. Также Рудковская напомнила мужу, что у него уже есть одна баня. В ответ на это Плющенко заявил, что он думает о будущей старости, на фоне чего обустраивает место отдыха так, как считает нужным.

Ссора могла закончиться дележкой имущества, поскольку Рудковская заявила, что готова переписать свою половину участка на мужа.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:41

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