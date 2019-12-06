Яна Рудковская критикует мечтающего построить плавучую баню Евгения Плющенко за расточительство

“Кордон” является любимым местом отдыха Евгения Плющенко, где он и намеревается построить еще одну баню. Однако супруга фигуриста оказалась против этого решения, что спровоцировало ссору. Очередной спор звездной пары был снят на камеру, а сюжет с этим выйдет в реалити-шоу о жизни семейства “ЯнаСупер”. Продюсер считает, что необходимо жить по средствам и допускать вложения лишь в то, что позже будет возможным продать. Она заявила, что семейный бюджет не потянет в данный момент существенное строительство. Также Рудковская напомнила мужу, что у него уже есть одна баня. В ответ на это Плющенко заявил, что он думает о будущей старости, на фоне чего обустраивает место отдыха так, как считает нужным.Ссора могла закончиться дележкой имущества, поскольку Рудковская заявила, что готова переписать свою половину участка на мужа.