Обнародованы самые прибыльные вакансии перед Новым годом





Перед Новым годом автомобилисты могут поработать личными водителями Деда Мороза или обычными таксистами. Здесь платят, как правило, до 46 тысяч рублей в месяц. Также нередко предлагают удаленную или частичную занятость. Аналитики выяснили, что связанные с предстоящими праздниками вакансии стали оплачиваться на 10% меньше, нежели в минувшем году.Задействуют ищущих работу и в производстве. Там средний доход составляет 35 000 рублей, за год занятость возросла на 6%. «Нарасхват» в предпраздничное время пекари, повара и подобные специалисты. Востребованы упаковщики в торговые точки, в частности, крупные супермаркеты, где занимаются комплектацией новогодних подарков.