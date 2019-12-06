В Женеве представят электрический суперкар-внедорожник
На предстоящем автосалоне в Женеве будет множество интересных новинок, однако некоторые из них уже сейчас привлекают к себе больше всего внимания. В ходе мероприятия ателье GFG Style представит электрический суперкар-внедорожник.
Такое необычное сочетание является неслучайным, производитель автомобиля хочет, чтобы он мог быстро передвигаться по бездорожью и совмещал это с скоростными поездками по шоссе. Авто разработано под руководством дизайнера Джорджетто Джуджаро. Машина, которую покажут в Женеве, будет лишь концептом, поэтому ее технические характеристики могут измениться в любой момент.
Сейчас электрический суперкар-внедорожник планируют оснастить электромотором на 540 лошадиных сил, позволяющим разгонять автомобиль до «сотни» всего за 3,5 секунды. Модель получит передний привод и два режима езды. На бездорожье максимальная скорость составит 200 км/ч, а запас хода будет равняться 370 км. Если же на этом автомобиле выехать на дорогу, то эти показатели значительно вырастут. Максимальная скорость составит 250 км/ч, а запас хода будет равняться 450 км.
Салон суперкара-внедорожника оснастят по последнему слову техники. Электрокар получит большой «парящий» мультимедийный экран, расположенный близко к ручке переключения передач. Руль лишится своей верхней части, а приборная панель будет цифровой. Серийная версия авто появится еще нескоро.
Такое необычное сочетание является неслучайным, производитель автомобиля хочет, чтобы он мог быстро передвигаться по бездорожью и совмещал это с скоростными поездками по шоссе. Авто разработано под руководством дизайнера Джорджетто Джуджаро. Машина, которую покажут в Женеве, будет лишь концептом, поэтому ее технические характеристики могут измениться в любой момент.
Сейчас электрический суперкар-внедорожник планируют оснастить электромотором на 540 лошадиных сил, позволяющим разгонять автомобиль до «сотни» всего за 3,5 секунды. Модель получит передний привод и два режима езды. На бездорожье максимальная скорость составит 200 км/ч, а запас хода будет равняться 370 км. Если же на этом автомобиле выехать на дорогу, то эти показатели значительно вырастут. Максимальная скорость составит 250 км/ч, а запас хода будет равняться 450 км.
Салон суперкара-внедорожника оснастят по последнему слову техники. Электрокар получит большой «парящий» мультимедийный экран, расположенный близко к ручке переключения передач. Руль лишится своей верхней части, а приборная панель будет цифровой. Серийная версия авто появится еще нескоро.
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Добавил: Костычев Богдан Вчера, 23:04