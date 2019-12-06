Компания Sharp презентовала первый в мире смартфон, имеющий частоту обновления экрана 240 Гц





На официальном мероприятии в Тайване 2 сентября разработчик Sharp анонсировал разработку дисплея, поддерживающего частоту обновления экрана до 240 Гц. Согласно официальному заявлению, поставки смартфона начнутся в начале 2020 года. Модель Aquos Zero 2 будет оснащена OLED-экраном на 6,4 дюйма с изогнутыми краями. Вес аппарата составляет 143 грамма, чего разработчики достигли установкой аккумулятора с емкостью 3130 мАч. Новинка также получила ультразвуковой сканер отпечатков, а еще он может похвастаться поддержкой разрешение Full HD+ и технологию Dolby Vision.Функционирует устройство под руководством Android 10 “из коробки”, а также оснащен Snapdragon 855, сочетающимся с 8 Гб ОЗУ. Основная камера оказалась двойной, включая датчики 12+20 Мп.