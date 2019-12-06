Ученый-астроном Роберт Ястров нашел доказательства существования Бога
Ученый-астроном Роберт Ястров предположил, что процесс развития Вселенной запустил Бог, что доказывает его существование. Данная теория объясняет, как произошел Большой взрыв.
На данный момент наиболее распространенной теорией причин начала стремительного расширения космического пространства является Большой взрыв. Однако ученые не могли найти ответ на вопрос о том, что послужило толчком для этой реакции. Роберт Ястров объясняет это неким взрывным механизмом, похожим на водородную бомбу, божественного происхождения. Таким образом астроном доказал существование Бога, без вмешательства которого, по его мнению, не началось бы расширения Вселенной.
Историки намерены выяснить обстоятельства, согласно которым наука и религия разделились, что могло произойти в эпоху Просвещения. На данный момент ученые не могут определить силу, которая послужила спусковым механизмом для Большого взрыва.
На данный момент наиболее распространенной теорией причин начала стремительного расширения космического пространства является Большой взрыв. Однако ученые не могли найти ответ на вопрос о том, что послужило толчком для этой реакции. Роберт Ястров объясняет это неким взрывным механизмом, похожим на водородную бомбу, божественного происхождения. Таким образом астроном доказал существование Бога, без вмешательства которого, по его мнению, не началось бы расширения Вселенной.
Историки намерены выяснить обстоятельства, согласно которым наука и религия разделились, что могло произойти в эпоху Просвещения. На данный момент ученые не могут определить силу, которая послужила спусковым механизмом для Большого взрыва.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:34