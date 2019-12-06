Ученые доказали пользу молитвы для психического здоровья человека





Следует сразу отметить, что молитва не имеет жестких требований или критериев, она может быть произнесенной, молчаливой, спонтанной, шаблонной, повторяющейся или индивидуальной. В данном случае важно то, насколько искренен человек в своих побуждениях. Психиатр Роб Уитли изучил несколько исследований на эту тему. В первом добровольцы обращались к Богу ежедневно. После этого у них зафиксировали уменьшение депрессивных состояний, повышение удовлетворенности жизнью и рост самооценки. Во время следующего исследования ученые провели похожий эксперимент с пациентами психиатрических клиник. Результаты оказались практически аналогичным. Многие из добровольцев также отметили, что молитвы помогли им вылечить свои психические болезни.После этого психиатр провел собственное исследование. Он просил своих коллег и клиентов попробовать молиться ежедневно, а потом рассказать ему о результатах. Многие из них отметили улучшение общего состояния, снижение депрессивности и более радостное отношение к жизни. В завершении ученый отметил, что молитва может быть крайне полезна одиноким и изолированным от общества людям.