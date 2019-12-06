Ученые доказали пользу молитвы для психического здоровья человека
Американский психиатр Роб Уитли изучил несколько научных исследований на тему влияния молитвы на психическое здоровье человека. Ученый доказал пользу такого метода для улучшения собственного состояния и повышения самооценки.
Следует сразу отметить, что молитва не имеет жестких требований или критериев, она может быть произнесенной, молчаливой, спонтанной, шаблонной, повторяющейся или индивидуальной. В данном случае важно то, насколько искренен человек в своих побуждениях. Психиатр Роб Уитли изучил несколько исследований на эту тему. В первом добровольцы обращались к Богу ежедневно. После этого у них зафиксировали уменьшение депрессивных состояний, повышение удовлетворенности жизнью и рост самооценки. Во время следующего исследования ученые провели похожий эксперимент с пациентами психиатрических клиник. Результаты оказались практически аналогичным. Многие из добровольцев также отметили, что молитвы помогли им вылечить свои психические болезни.
После этого психиатр провел собственное исследование. Он просил своих коллег и клиентов попробовать молиться ежедневно, а потом рассказать ему о результатах. Многие из них отметили улучшение общего состояния, снижение депрессивности и более радостное отношение к жизни. В завершении ученый отметил, что молитва может быть крайне полезна одиноким и изолированным от общества людям.
Следует сразу отметить, что молитва не имеет жестких требований или критериев, она может быть произнесенной, молчаливой, спонтанной, шаблонной, повторяющейся или индивидуальной. В данном случае важно то, насколько искренен человек в своих побуждениях. Психиатр Роб Уитли изучил несколько исследований на эту тему. В первом добровольцы обращались к Богу ежедневно. После этого у них зафиксировали уменьшение депрессивных состояний, повышение удовлетворенности жизнью и рост самооценки. Во время следующего исследования ученые провели похожий эксперимент с пациентами психиатрических клиник. Результаты оказались практически аналогичным. Многие из добровольцев также отметили, что молитвы помогли им вылечить свои психические болезни.
После этого психиатр провел собственное исследование. Он просил своих коллег и клиентов попробовать молиться ежедневно, а потом рассказать ему о результатах. Многие из них отметили улучшение общего состояния, снижение депрессивности и более радостное отношение к жизни. В завершении ученый отметил, что молитва может быть крайне полезна одиноким и изолированным от общества людям.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 21:02