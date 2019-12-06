Сергей Лазарев сравнил день рождения дочери Филиппа Киркорова с «Песней года»

Недавно дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория отпраздновала свой 8-й день рождения. Поздравить наследницу поп-короля пришли самые разные звезды российского шоу-бизнеса. Среди них оказался и Сергей Лазарев, удивленный тем празднованием, которое знаменитость устроил для своей дочери. Когда у певца спросили, насколько много было знаменитостей, то он заявил, что такого числа звезд он не видел даже на «Песне года».Сергей Лазарев отметил, что празднование длилось 6 часов и у него не было желания его покидать. Также певец признался, что сам не смог выбрать подарок для Аллы-Виктории. Именно поэтому он обратился за помощью к самому Филиппу Киркорову. Артист посоветовал коллеге подарить его дочери серебряные ботинки на меху с пайетками. Звезда так и сделал.Также Сергей Лазарев похвастался успехами собственного сына Никиты. Наследник вместе с ним приехал поздравить дочь Филиппа Киркорова. Мальчик станцевал перед собравшейся звездной публикой и сорвал громкие аплодисменты. Теперь артист всерьез задумался над тем, чтобы отдать наследника на танцы, ведь его потенциал виден уже сейчас. Кроме того, певец признался, что лично собирает у своих детей письма к Дедушке Морозу.