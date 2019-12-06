Камилу Морроне заподозрили в беременности от Леонардо Ди Каприо
Модель Камилу Морроне подозревают в беременности от Леонардо Ди Каприо. Слухи об “интересном положении” возлюбленной американского актера распространились после ее появления на фестивале в Марракеше.
Камила Морроне представила на фестивале фильм “Микки и медведь”, в котором приняла участие. На мероприятии она заинтриговала поклонников заметным животом. Поклонники связали изменения в фигуре модели с беременностью, но некоторые предположили, что в этом виновато неудачное платье. Летом этого года о предполагаемой беременности Морроне заявило издание Latin Times, но информация не получила подтверждения.
Поклонники модели заметили, что предпочитающая короткие и открытые наряды Морроне выбрала подчеркнуто элегантное платье, которое в итоге раскритиковала публика. До сих пор Леонардо Ди Каприо не вышел на официальное светское мероприятие вместе с возлюбленной, а в Сети продолжают обсуждать их 23-летнюю разницу в возрасте.
Камила Морроне представила на фестивале фильм “Микки и медведь”, в котором приняла участие. На мероприятии она заинтриговала поклонников заметным животом. Поклонники связали изменения в фигуре модели с беременностью, но некоторые предположили, что в этом виновато неудачное платье. Летом этого года о предполагаемой беременности Морроне заявило издание Latin Times, но информация не получила подтверждения.
Поклонники модели заметили, что предпочитающая короткие и открытые наряды Морроне выбрала подчеркнуто элегантное платье, которое в итоге раскритиковала публика. До сих пор Леонардо Ди Каприо не вышел на официальное светское мероприятие вместе с возлюбленной, а в Сети продолжают обсуждать их 23-летнюю разницу в возрасте.