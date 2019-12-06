Названы семь признаков, указывающих на дефицит витаминов в организме





Дефицит витаминов группы B, цинка и железа может привести к ломкости волос и ногтей, образованию во рту язв или трещин в уголках губ, появлению перхоти и себорейному дерматиту. Особо выделяется синдром беспокойных ног, причина его развития точно не установлена, но ее связывают с недостатком железа. Для предотвращения этих нарушений следует употреблять молочные продукты, яйца, субпродукты, орехи, овощи, фрукты и морепродукты.Другие нарушения развиваются на фоне дефицита витаминов группы A и C. Когда организму их не хватает, то у человека начинают кровоточить десна, развивается куриная слепота, а также образуются красные (иногда белесые) шишки на коже, известные как кератоз пиларис. Дефицит этих витаминов аналогичным образом восполняют овощи (желтые или оранжевые), фрукты, мясные и молочные продукты, бобовые и зерновые культуры.