Филипп Киркоров и Элтон Джон конкурируют из-за пиджаков со стразами

Филипп Киркоров признался, что регулярно пересекается с Элтоном Джоном в магазине в Милане, где покупает костюмы для выхода на сцену. Артист имеет 58 размер одежды за счет высокого роста, а британский композитор берет такой из-за полноты. Для звезд вещи покупают специальные люди, которые иногда устраивают в магазине борьбу за подходящие костюмы. Отечественный певец признался, что с любовью относится к старым вещам, поскольку с каждым из нарядов связана своя история.В своем микроблоге Филипп Киркоров рассказывал о том, что начал следить за своим весом, в частности, сел на диету и начал заниматься спортом. За полгода он сбросил около 20 кг, а на похудение его мотивировали Шер и Алла Пугачева, которые выглядят привлекательно в свои годы. Артист старается правильно питаться и регулярно тренироваться по разработанной специально для него программе.