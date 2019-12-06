Телеведущий Влад Кадони признался, что 6 лет скрывал возлюбленную Анну Девицкую





Возлюбленная Анна Девицкая оказалась старше Влада Кадони на 8 лет, но его это вовсе не смущает. Молодые люди предпочитают не афишировать свои отношения, а телеведущего даже подозревали в романе с коллегой по реалити-шоу Ольгой Орловой, однако, как оказалось, уже долгое время его сердце занято. Совместную жизнь пара ведет скромно, в соцсетях экстрасенс тщательно скрывает лицо своей возлюбленной.Многие поклонники подозревали, что Влад Кадони не одинок, но не знали, с кем именно он встречается. Телеведущий уже купил таунхаус за городом по Варшавскому шоссе, что в 10 минутах езды от его места работы, видимо, все идет к свадьбе, и в скором времени пара поженится. Анна Девицкая готовится к переезду в общее "семейное гнездышко", но пока оплатить кредит Влад Кадони не смог.Недавно он признался, что пришлось взять 6,5 млн рублей в кредит, так как все сбережения Влад Кадони вложил в собственный парфюмерный бизнес. Продукция бренда будет нацелена на премиальный сегмент, но о дате продаж экстрасенс пока не сообщал.