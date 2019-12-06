Sony Pictures опубликовала второй трейлер фильма Бондарчука «Вторжение»





Главным действующим лицом в сиквеле выступает героиня из первой части Юлия Лебедева. После получения необычных способностей девушкой одновременно заинтересовались пришельцы и правительство. На Землю прибывает инопланетянин Хэкон с предупреждением, что планете грозит опасность.Вышедшая в 2017 году фантастическая картина Федора Бондарчука «Притяжение» стала одной из самых кассовых в российском кинематографе. В прокате она заработала более 1 млрд рублей при бюджете в 380 млн рублей. Производственные затраты на создание сиквела составили 650 млн рублей, однако режиссер уверен, что его новый фильм ожидает успех не только в России, но и в мировом прокате. Премьера «Вторжения» запланирована на 1 января 2020 года.