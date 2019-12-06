Умелец создал прототип советского ЗАЗ и японского автомобиля Mitsubishi





Своей целью эксперт назвал разработку малолитражного транспорта с современным внешним видом при небольших денежных растратах на топливо и обслуживание. При этом машина должна обладать раритетным экстерьером. Платформой послужила рама автомобиля из Японии, а кузов был взят от «Запорожца» 1968 года выпуска. На этом их схожесть не закончилась: у Mitsubishi движок располагается сзади, в отличие от ЗАЗ-965.Для сборки гибрида умельцу пришлось разобрать машины, спилить корпус у «японца», уменьшить базу и примерить ее под «Запорожца». Под капотом специалист установил турбодвижок на 0,7 литра с мощью в 80 «лошадей» и «автоматику». В роли силового агрегата выступил бензиновый мотор с теми же параметрами. Салон сборки обтянут в красный и кремовый глянец, что придало ей своеобразный колорит, несмотря на незначительные размеры.