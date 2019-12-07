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Сегодня отмечается Катерина Санница: История праздника и распространенные приметы

В субботу, 7 декабря, отмечается народный праздник Катерины Санницы, во время которого почитается великомученица Екатерина Александрийская. Эксперты рассказали об истории этого дня и назвали распространенные приметы.

Православные считают Катерину покровительницей невест и помощницей рожениц. Екатерина Александрийская жила в III столетии и приняла крещение, а когда в Александрии отмечался языческий праздник, она обвинила всех присутствующих в идолопоклонстве. Император Максимиан приказал казнить бунтарку, а в итоге ее причислили к лику святых. Согласно народным приметам, 7 декабря начинают кататься на санях, а открыть сезон должны новобрачные. Праздник продолжался пышным застольем, а незамужние девушки гадали на суженного.

В прошлом верили, что ясная погода в День Катерины предвещает холодную зиму, а тепло, туман и слякоть говорят об отступлении морозов на 10 дней.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 05:10

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