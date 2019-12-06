"Дом-2": Семейство Рапунцелей тепло приняло возлюбленную Ильи Яббарова Анастасию Голд
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров после расставания с Маргаритой Ларченко долго не грустил и нашел утешение в объятиях брюнетки Анастасии Голд. Семейство Рапунцелей, как ни странно, тоже тепло приняло звезду реалити-шоу, хотя сама она просит не связывать ее с родственниками возлюбленного.
Мать Алены и Ольги Рапунцель Татьяна Владимировна Григорьевская после расставания дочери с несостоявшимся зятем Ильей Яббаровым продложает всячески поддерживать саратовского шансонье. Она не против примирения Савкиной с отцом ее маленького сына Богдана, а при ссоре с нынешней избранницей Анастасией Голд Григорьевская дала проектанту совет, как наладить отношения.
Стоит отметить и то, что Дмитрий Дмитренко утверждает, Анастасия Голд в статусе возлюбленной Ильи Яббарова была принята в их семью сразу же, они не против отношений возлюбленных. Сама же Анастасия Голд просит не связывать ее с семейством Рапунцелей, в эфирах держась от них в стороне.
Мать Алены и Ольги Рапунцель Татьяна Владимировна Григорьевская после расставания дочери с несостоявшимся зятем Ильей Яббаровым продложает всячески поддерживать саратовского шансонье. Она не против примирения Савкиной с отцом ее маленького сына Богдана, а при ссоре с нынешней избранницей Анастасией Голд Григорьевская дала проектанту совет, как наладить отношения.
Стоит отметить и то, что Дмитрий Дмитренко утверждает, Анастасия Голд в статусе возлюбленной Ильи Яббарова была принята в их семью сразу же, они не против отношений возлюбленных. Сама же Анастасия Голд просит не связывать ее с семейством Рапунцелей, в эфирах держась от них в стороне.