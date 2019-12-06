Медики предупредили о новом штамме норовируса, провоцирующем рвоту





В Британии оказались закрыты более тысячи больничных мест, где распространился норовирус, провоцирующий рвоту. Согласно статистике, эта вспышка стала вдвое больше прошлогодней. Количество положительных тестов с 11 по 24 ноября оказалось на 28% выше, чем пятилетнее среднее значение для того же периода. Данный недуг передается после тесного контакта с больным, прикосновение к зараженным поверхностям и объектам, а также после употребления пищи, с которой взаимодействовал пациент. Врачи советуют лечить вирус самостоятельно в домашних условиях, чтобы прекратить его распространение. Улучшение состояния возможно уже на 2-3 день лечения, но после исчезновения симптомов необходимо оставаться дома еще 48 часов.Основными симптомами норовируса стали рвота, водянистая диарея и внезапное ощущение слабости. В некоторых случаях температура тела повышается до 38 градусов или выше, а пациент ощущает головную боль.