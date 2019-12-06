Бывшие регбисты сборной Новой Зеландии пожертвовали свои мозги науке





Согласно статистике, 20% пациентов, обращающихся в больницы Новой Зеландии с таким диагнозом, являются игроками в контактные виды спорта. К ним обычно относят регби, футбол и бокс. Именно поэтому Центр исследований мозга в Университете Окленда заявил о начале необычного исследования, призванного выяснить, как повторяющиеся сотрясения головного мозга сказываются на его здоровье. В настоящий момент ученые знают, что такая ситуация провоцирует развитие хронической травматической энцефалопатии, прогрессирующего дегенеративного заболевания этого органа.Особенностью болезни является то, что отследить ее развитие и узнать о симптомах можно только путем непосредственного изучения мозга. Такая возможность представляет после смерти человека, но многие люди и вовсе не соглашаются передавать свое тело на исследования. Именно поэтому ученые попросили спортсменов, подходящих под эти критерии, пожертвовать свои останки науке. Так поступили бывшие регбисты сборной Новой Зеландии. Они заявили о том, что примут участие в исследовании и пожертвуют свои мозги после смерти для того, чтобы спасти жизнь других людей в будущем.