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Бывшие регбисты сборной Новой Зеландии пожертвовали свои мозги науке

Бывшие регбисты сборной Новой Зеландии заявили о том, что они примут участие в научном исследовании. Для этого спортсмены пожертвовали свои мозги науке для того, чтобы ученые смогли изучить влияние сотрясений мозга на здоровье человека.
Бывшие регбисты сборной Новой Зеландии пожертвовали свои мозги науке

Согласно статистике, 20% пациентов, обращающихся в больницы Новой Зеландии с таким диагнозом, являются игроками в контактные виды спорта. К ним обычно относят регби, футбол и бокс. Именно поэтому Центр исследований мозга в Университете Окленда заявил о начале необычного исследования, призванного выяснить, как повторяющиеся сотрясения головного мозга сказываются на его здоровье. В настоящий момент ученые знают, что такая ситуация провоцирует развитие хронической травматической энцефалопатии, прогрессирующего дегенеративного заболевания этого органа.

Особенностью болезни является то, что отследить ее развитие и узнать о симптомах можно только путем непосредственного изучения мозга. Такая возможность представляет после смерти человека, но многие люди и вовсе не соглашаются передавать свое тело на исследования. Именно поэтому ученые попросили спортсменов, подходящих под эти критерии, пожертвовать свои останки науке. Так поступили бывшие регбисты сборной Новой Зеландии. Они заявили о том, что примут участие в исследовании и пожертвуют свои мозги после смерти для того, чтобы спасти жизнь других людей в будущем.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:00

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