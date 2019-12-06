Мать Влада Топалова во время первой встречи обиделась на Регину Тодоренко из-за нежелания обниматься
Регина Тодоренко вспомнила, как прошла ее первая встреча с мамой Влада Топалова. Тогда она просто поцеловала будущую свекровь, не обняв ее, чем обидела нынешнюю родственницу.
Сегодня отношения между ведущей и родительницей ее супруга очень хорошие, и свекровь много времени проводит с внуком Майклом, не забывая давать советы по поводу ухода и воспитания мальчика. Во время беременности Регина Тодоренко набрала лишние килограммы, активно питаясь хлебом и картофелем, но потом похудела, когда начала кормить грудью. Сейчас она занимается йогой и посещает бассейн, чтобы привести себя в хорошую форму.
Влад Топалов доволен своей женой, которая следит за домашним хозяйством и продолжает оставаться в работе. Ее любят близкие родственники по линии мужа. К примеру, восхищается бывшей ведущей «Орла и решки» сестра музыканта Алина, высоко оценившая выбор брата. Так было не всегда, во время знакомства Тодоренко с матерью певца, женщина расстроилась из-за того, что подруга ее сына не обняла ее, а просто поцеловала.
Сегодня отношения между ведущей и родительницей ее супруга очень хорошие, и свекровь много времени проводит с внуком Майклом, не забывая давать советы по поводу ухода и воспитания мальчика. Во время беременности Регина Тодоренко набрала лишние килограммы, активно питаясь хлебом и картофелем, но потом похудела, когда начала кормить грудью. Сейчас она занимается йогой и посещает бассейн, чтобы привести себя в хорошую форму.
Влад Топалов доволен своей женой, которая следит за домашним хозяйством и продолжает оставаться в работе. Ее любят близкие родственники по линии мужа. К примеру, восхищается бывшей ведущей «Орла и решки» сестра музыканта Алина, высоко оценившая выбор брата. Так было не всегда, во время знакомства Тодоренко с матерью певца, женщина расстроилась из-за того, что подруга ее сына не обняла ее, а просто поцеловала.
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#сДнемРождения всю нашу большую семью ) Ровно Год назад к нам с небес спустился ангел 👼! Его зовут Майкл, Мишель, Миша 🐻..... Для меня это самое большое счастье - быть мамой такого замечательного человека) Спасибо, что выбрал нас, спасибо , что так круто изменил нашу жизнь, мы с папой любим тебя бесконечно сильно! ❤️ будь лучше нас, будь выше нас, будь круче нас , будь сильнее и успешнее , просто будь собой, а мы поддержим тебя во всех твоих начинаниях! #регинатодоренко #регинапутешественница🌎🌏🌍 #матьмайкла #1год @vladtopalovofficial