Мать Влада Топалова во время первой встречи обиделась на Регину Тодоренко из-за нежелания обниматься

Сегодня отношения между ведущей и родительницей ее супруга очень хорошие, и свекровь много времени проводит с внуком Майклом, не забывая давать советы по поводу ухода и воспитания мальчика. Во время беременности Регина Тодоренко набрала лишние килограммы, активно питаясь хлебом и картофелем, но потом похудела, когда начала кормить грудью. Сейчас она занимается йогой и посещает бассейн, чтобы привести себя в хорошую форму.Влад Топалов доволен своей женой, которая следит за домашним хозяйством и продолжает оставаться в работе. Ее любят близкие родственники по линии мужа. К примеру, восхищается бывшей ведущей «Орла и решки» сестра музыканта Алина, высоко оценившая выбор брата. Так было не всегда, во время знакомства Тодоренко с матерью певца, женщина расстроилась из-за того, что подруга ее сына не обняла ее, а просто поцеловала.