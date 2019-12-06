Компактный кроссовер Kia Seltos прошел сертификацию в России





Информация о версии Kia Seltos для рынка РФ публиковалась в Сети уже достаточно давно, однако она отличалась от официальной, которая появилась сейчас. Изначально считалось, что компактный внедорожник будет продаваться в России с 3 видами бензиновых двигателей, но их будет больше. Покупатель сможет выбирать между 4 вариантами: 1,6-литровыми атмосферными моторами на 121 и 123 лошадиные силы, 2,0-литровой атмосферной установкой на 149 «лошадок» и 1,6-литровым турбомотором на 177 лошадиных сил.В зависимости от выбора двигателя покупатель получит разные вариации трансмиссии для Kia Seltos. Обладатели первых двух моторов смогут выбирать между 6-ступенчатой «механикой» и «автоматом». Вариант с 2,0-литровым двигателем комплектуется исключительно бесступенчатым вариатором. Самая дорогая комплектация получит преселективный «робот» с двойным сцеплением. Авто с обычными моторами получат полный привод в качестве опции, а турбодвигатель будет иметь его в базе.Производством кроссовера Kia Seltos займется калининградский завод «Автотор». Согласно документов, выпуск модели может начаться уже с 9 декабря. Первые партии у дилеров появится в ближайшие месяцы.