Сергей Шнуров рассказал о готовности стать отцом в третий раз





Обычно Сергей Шнуров старается не привлекать внимание к своей личной жизни. В одном из стихов певец признавался, что совсем не хочет детей, но в новом интервью категорически этого отрицать не стал. Он заметил, что у среднего человека в неделю происходят три половых контакта, поэтому в какой-то мере все люди над этим работают. А сам певец загадал себе ребенка на Новый год, посчитав это отличной идеей.В прошлом году Сергей Шнуров заявил о разрыве отношений с предыдущей женой Матильдой Шнуровой. Однако через два месяца он сыграл свадьбу с художницей Ольгой Абрамовой. Многие полагали, что это произошло из-за беременности, но в течение года ни единого намека на это не появилось.