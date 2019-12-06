Разработчики Pokemon Go и Qualcomm договорились о совместном создании AR-очков





Компания Niantic в официальном микроблоге заявила о сотрудничестве с Qualcomm ради разработки очков дополненной реальности на базе XR2. Данная система способна поддерживать сети 5G и воспроизводить панорамные видео в разрешении 8K. Информация о создании совместной команды разработчиков появилась после презентации флагманского чипа для мобильных устройств от компании Qualcomm. Ожидается, что специалисты Niantic будут разрабатывать программную часть, а их коллеги займутся созданием самой гарнитуры. Известно, что новинка будет выпущена на платформе Niantic Real World Platform. Доступ к ней всех участников программы Niantic Creator Program откроется в 2020 году.Специалисты уверены, что новые очки виртуальной реальности будут выпущены в конце следующего года или в начале 2021.