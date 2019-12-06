В Китае начались продажи смарт-часов Xiaomi Mi Watch с опцией звонков
На китайском рынке начали продавать смарт-часы Xiaomi Mi Watch с технологией eSIM. Гаджет можно использовать практически как полноценный смартфон.
Устройства обладают 1,78-дюймовым квадратным дисплеем AMOLED, батареей на 570 мАч, NFC, процессором Qualcomm Snapdragon 3100 и 4G. В магазинах Китая Xiaomi Mi Watch eSIM можно приобрести в серебристом цвете по цене 184 доллара.
Немного ранее сообщалось о старте работы сервиса Xiaomi, который будет выдавать кредиты. Платформа полностью цифровая и работает пока что в Индии, одобряет заявки в течение нескольких минут и выдает суммы до 1400 долларов.
Устройства обладают 1,78-дюймовым квадратным дисплеем AMOLED, батареей на 570 мАч, NFC, процессором Qualcomm Snapdragon 3100 и 4G. В магазинах Китая Xiaomi Mi Watch eSIM можно приобрести в серебристом цвете по цене 184 доллара.
Немного ранее сообщалось о старте работы сервиса Xiaomi, который будет выдавать кредиты. Платформа полностью цифровая и работает пока что в Индии, одобряет заявки в течение нескольких минут и выдает суммы до 1400 долларов.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 13:36