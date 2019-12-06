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Экспертный клуб Екатеринбурга разобрался, как цифровизация меняет политику

Собрание Экспертного клуба Екатеринбурга попыталось разобраться в процессе цифровизации такой сложной составляющей общественной жизни как политика и избирательный процесс. Политики, политологи, предприниматели, журналисты и, конечно же, «айтишники», не смогли прийти к единому мнению по поводу выборов, скажем президента, путём нажатия кнопки на телефоне. Однако, все участники дискуссии сошлись во мнении, что искусственный интеллект не способен полностью заменить человека. Люди должны оставить за собой право самостоятельно принимать решения, сообщает oane.ws.

Много говорилось о цифровой экономике. Павел Белов, руководитель департамента информации и связи Свердловской области, рассказал собравшимся о преимуществах новой электронной системы «Умный город», при помощи которой можно решить массу повседневных задач, например, найти место для парковки.

О появлении программы «Активный гражданин» рассказал Антон Третьяков, директор департамента внутренней политики Свердловской области. Эта система позволит вовлечь гражданина в процесс решения его проблемы. Обратившийся сможет отслеживать работу на его заявкой, а так же оценить работу чиновников по итогам обращения.
Экспертный клуб Екатеринбурга разобрался, как цифровизация меняет политику

О необратимости тотальной цифровизации высказался Александр Давыдов, руководитель компании NAUMEN, но эксперт отвёл этому процессу исключительно прикладную роль. Программы это только помощники в повседневной деятельности, и вряд ли они помогут решить проблему вымирающих деревень или снижения рождаемости, считает эксперт.

Самую жаркую полемику вызвал вопрос цифровизации политического пространства России. Илья Зенов, руководитель центра коммуникативных стратегий «Лаборатория пропаганды», считает, что передача избирательных процессов или избирательного права на откуп технологиям «есть добровольная ампутация гражданской позиции и ответственности человека». По мнению Ильи Зенова применение технологий в избирательном процессе может способствовать повышению его прозрачности, но передоверять машине выборы человека, который будет управлять людьми недопустимо. «В таком случае может и управление людьми передоверить машине?»,-задаётся вопросом эксперт.

Политолог Алексей Рудаков крайне резко высказался о передаче принятия политических решений на откуп технологиям. Все политические решения требуют вмешательства человека, их необходимость актуализируется исходя из проблем возникающих в обществе. Ни одна машине не сможет проанализировать ситуации и принять правильное политическое решение, считает эксперт. По мнению Русакова, за цифровизацией останется только прикладная роль, сводящаяся к упрощению бюрократических процессов.

Анатолий Гагарин, руководитель Экспертного клуба Екатеринбурга, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, констатировал, что дискуссия обнажила болевые точки проблемы. Неподконтрольность электронного избирательного процесса вызвало главные опасения экспертов.

«Цифровизация – это удобный инструмент, но этот инструмент должен оставаться в руках человека. Мы не должны отдавать наше право принимать решения на откуп технологиям», – резюмировал участник Экспертного клуба Екатеринбурга.

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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 13:01

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