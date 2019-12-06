Врачи назвали способы помощи при обморожении





Ежегодно от морозов гибнут десятки человек. Наиболее высокий риск переохладиться и получить обморожение у стариков и детей. У первых уже нарушена терморегуляция организма, а у первых еще не сформирована. При обморожении пораженные части тела теряют чувствительность, люди ощущают пощипывание и покалывание.Врачи рекомендуют в данных случаях оказать пострадавшему первую помощь - занести, если это возможно, в теплое помещение и снять верхнюю одежду. Согревать замерзшие участки необходимо поэтапно. Можно наложить повязку из ваты и бинта или марли, обмотать все это пленкой, после чего обернуть в шерстяную ткань. Имеется и иной метод: отогревать поврежденную часть тела в воде, увеличивая со временем температуру от 20 градусов до 40 градусов. Выполнив эти рекомендации, пациенту нужно дать горячий чай с сахаром.