АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Разработчики Pokemon GO анонсировали специальный "ивент" в…
EUR 70.72 USD 63.81
Курс валют на 06.12.2019

В Турции провели испытания российских комплексов С-400

В Турции провели первые испытания российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400. Местные военные остались под впечатлением от эффективности данных систем и заявили, что она превзошла их изначальные ожидания.

Для испытаний С-400 турецкая армия привлекла истребители F-16 и F-4, а также военный вертолет. В течение 8 часов эти боевые машины пытались пробраться в воздушное пространство, находящееся под защитой российской системы. Несмотря на применения разных тактик и технологий, технике НАТО не удалось выполнить поставленную перед ней задачу. Каждый вход в охраняемую зону заканчивался обнаружением цели и ее «уничтожением». Турецкие военные остались под впечатлением от эффективности работы ЗРК С-400. Они знали о том, что данная система имеет высокие боевые характеристики, однако никто не ожидал, что результат будет настолько хорошим. При этом было отмечено, что в настоящий момент военные не до конца привыкли к использованию этого комплекса, поэтому в будущем его показатели будут улучшены.

Также Турция выявила серьезную проблему С-400. Этот комплекс будет крайне сложно включить в общую систему безопасности НАТО. Данный вопрос может быть решен, однако для этого нужно взаимодействие российских и американских инженеров. Вероятность такого сотрудничества в данной ситуации эксперты оценивают, как маловероятную. Турецкая сторона будет прорабатывать иные варианты решения проблемы.

+Дзен +Яндекс новости
Политика / Главные новости
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:14

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Турции провели испытания российских комплексов…
Михаилу Евдокимову 6 декабря исполнилось бы 62…
Экспертный клуб Екатеринбурга разобрался, как цифровизация меняет…
Озвучены причины пробуждения по ночам с учащенным…
Фронтмен группы “Божья коровка” Владимир Воленко рассказал о самочувствии после…
Медики назвали распространенные ошибки, мешающие вылечить…
Ксения Бородина: "Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко изменились за время нахождения на проекте…
Алиса Фрейндлих готовится отпраздновать…
Звезда «Дом-2» Роман Гриценко обрился…
Экс-участница группы "Ранетки" Елена Трятьякова призналась в отношениях с…
Звезда проекта "Дом-2" Екатерина Скалон готова пройти лечение от…
В России разработали вездеходы с гибридной силовой установкой для…
Экс-участница проекта "Дом-2" Вика Цатурян призналась, что ее избивал бывший…
Samsung выпустит аналог AirPods Pro в 2020…
В Воронежской области при ДТП с фурой погибли два…
Лев Лещенко предложил Раймонду Паулсу смириться с «навязчивостью» российских…
В Испании медики спасли женщину, чье сердце остановилось на 6,5…
"С первым переломом меня": Сестра ведущей "Дом-2" Ольги Бузовой получила…
Летчики устроили тренировочный военный бой в Центральном военном…
Лариса Гузеева назвала критикующих ее подписчиков…
Названы самые опасные приложения для…
В Москву вернулась опасные для жизни людей…
Дочь Толкалиной Мария Михалкова-Кончаловская опровергнула слухи о романе матери с женатым…
В Депздраве призвали мужчин избавиться от бороды и усов в сезон…
Рубль подорожал к доллару до…
Анастасия Волочкова похвасталась очередным идеально выполненным…
В Сети опубликованы полные характеристики и цены пяти iPhone 2020…
Дети проекта: Как выросли малыши звёзд…
Представлен рестмод Super Handling SLX от компании…
Бывшая жена Андрея Григорьева-Аполлонова Марина выйдет замуж за баскетболиста Андрея…
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно считает себя "Человеком года" в сравнении с другими…
Эксперт порекомендовала не затягивать с покупкой новогодних подарков и…
Сергей Нетиевский нашел новую возлюбленную после развода с…
Телеведущая Ксения Бородина не верит в дружбу между мужчиной и…
Авиакомпания из Новой Зеландии разработала съедобные чашки для…
Звезда проекта "Дом-2" Анастасия Иванова призналась, что еще испытывает чувства к Алексею…
Военный эксперт рассказал, почему модернизированные МиГ-29 до сих пор…
Студия Disney опубликовала новый трейлер ремейка…
Ученые назвали простой способ снизить аппетит у…
Жена развелась с участником «На-На» Владимиром Политовым из-за его отсутствия…
Просмотреть все новости