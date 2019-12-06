В Турции провели испытания российских комплексов С-400





Для испытаний С-400 турецкая армия привлекла истребители F-16 и F-4, а также военный вертолет. В течение 8 часов эти боевые машины пытались пробраться в воздушное пространство, находящееся под защитой российской системы. Несмотря на применения разных тактик и технологий, технике НАТО не удалось выполнить поставленную перед ней задачу. Каждый вход в охраняемую зону заканчивался обнаружением цели и ее «уничтожением». Турецкие военные остались под впечатлением от эффективности работы ЗРК С-400. Они знали о том, что данная система имеет высокие боевые характеристики, однако никто не ожидал, что результат будет настолько хорошим. При этом было отмечено, что в настоящий момент военные не до конца привыкли к использованию этого комплекса, поэтому в будущем его показатели будут улучшены.Также Турция выявила серьезную проблему С-400. Этот комплекс будет крайне сложно включить в общую систему безопасности НАТО. Данный вопрос может быть решен, однако для этого нужно взаимодействие российских и американских инженеров. Вероятность такого сотрудничества в данной ситуации эксперты оценивают, как маловероятную. Турецкая сторона будет прорабатывать иные варианты решения проблемы.