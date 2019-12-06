АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Разработчики Pokemon GO анонсировали специальный "ивент" в…
EUR 70.72 USD 63.81
Курс валют на 06.12.2019

Озвучены причины пробуждения по ночам с учащенным сердцебиением

Медики назвали причины пробуждения по ночам с учащенным сердцебиением. Это может стать симптомом развития серьезных заболеваний.

На качество сна влияет множество факторов, например, рацион. Если человек привык есть сладкое перед сном, он может часто просыпаться с учащенным сердцебиением. Уровень сахара в крови повышается, что приводит к дополнительному выделению гормона стресса. Медики советуют отказаться от употребления кофеина перед сном и во второй половине дня. Следует помнить, что это соединение содержится даже в таких напитках как чай и кола, а его выведение из организма занимает 8-9 часов. Для поддержания хорошего самочувствия нужно пить достаточно воды. При обезвоживании человек страдает от жажды и сухости во рту, а также это состояние может привести к учащенному пульсу и дыханию. К этим симптомам также могут привести анемия, апноэ, диабет и гормональный дисбаланс.

При частых пробуждениях ночью с сильным сердцебиением медики советуют обратиться к врачу. Особенно важно это делать тем, кто принимает лекарства, а также имеет хронические сердечно-сосудистые заболевания. Наличие боли в груди или головокружения могут указывать на сердечный приступ.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Турции провели испытания российских комплексов…
Михаилу Евдокимову 6 декабря исполнилось бы 62…
Экспертный клуб Екатеринбурга разобрался, как цифровизация меняет…
Озвучены причины пробуждения по ночам с учащенным…
Фронтмен группы “Божья коровка” Владимир Воленко рассказал о самочувствии после…
Медики назвали распространенные ошибки, мешающие вылечить…
Ксения Бородина: "Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко изменились за время нахождения на проекте…
Алиса Фрейндлих готовится отпраздновать…
Звезда «Дом-2» Роман Гриценко обрился…
Экс-участница группы "Ранетки" Елена Трятьякова призналась в отношениях с…
Звезда проекта "Дом-2" Екатерина Скалон готова пройти лечение от…
В России разработали вездеходы с гибридной силовой установкой для…
Экс-участница проекта "Дом-2" Вика Цатурян призналась, что ее избивал бывший…
Samsung выпустит аналог AirPods Pro в 2020…
В Воронежской области при ДТП с фурой погибли два…
Лев Лещенко предложил Раймонду Паулсу смириться с «навязчивостью» российских…
В Испании медики спасли женщину, чье сердце остановилось на 6,5…
"С первым переломом меня": Сестра ведущей "Дом-2" Ольги Бузовой получила…
Летчики устроили тренировочный военный бой в Центральном военном…
Лариса Гузеева назвала критикующих ее подписчиков…
Названы самые опасные приложения для…
В Москву вернулась опасные для жизни людей…
Дочь Толкалиной Мария Михалкова-Кончаловская опровергнула слухи о романе матери с женатым…
В Депздраве призвали мужчин избавиться от бороды и усов в сезон…
Рубль подорожал к доллару до…
Анастасия Волочкова похвасталась очередным идеально выполненным…
В Сети опубликованы полные характеристики и цены пяти iPhone 2020…
Дети проекта: Как выросли малыши звёзд…
Представлен рестмод Super Handling SLX от компании…
Бывшая жена Андрея Григорьева-Аполлонова Марина выйдет замуж за баскетболиста Андрея…
Звезда проекта "Дом-2" Саша Черно считает себя "Человеком года" в сравнении с другими…
Эксперт порекомендовала не затягивать с покупкой новогодних подарков и…
Сергей Нетиевский нашел новую возлюбленную после развода с…
Телеведущая Ксения Бородина не верит в дружбу между мужчиной и…
Авиакомпания из Новой Зеландии разработала съедобные чашки для…
Звезда проекта "Дом-2" Анастасия Иванова призналась, что еще испытывает чувства к Алексею…
Военный эксперт рассказал, почему модернизированные МиГ-29 до сих пор…
Студия Disney опубликовала новый трейлер ремейка…
Ученые назвали простой способ снизить аппетит у…
Жена развелась с участником «На-На» Владимиром Политовым из-за его отсутствия…
Просмотреть все новости