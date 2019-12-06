Озвучены причины пробуждения по ночам с учащенным сердцебиением





На качество сна влияет множество факторов, например, рацион. Если человек привык есть сладкое перед сном, он может часто просыпаться с учащенным сердцебиением. Уровень сахара в крови повышается, что приводит к дополнительному выделению гормона стресса. Медики советуют отказаться от употребления кофеина перед сном и во второй половине дня. Следует помнить, что это соединение содержится даже в таких напитках как чай и кола, а его выведение из организма занимает 8-9 часов. Для поддержания хорошего самочувствия нужно пить достаточно воды. При обезвоживании человек страдает от жажды и сухости во рту, а также это состояние может привести к учащенному пульсу и дыханию. К этим симптомам также могут привести анемия, апноэ, диабет и гормональный дисбаланс.При частых пробуждениях ночью с сильным сердцебиением медики советуют обратиться к врачу. Особенно важно это делать тем, кто принимает лекарства, а также имеет хронические сердечно-сосудистые заболевания. Наличие боли в груди или головокружения могут указывать на сердечный приступ.