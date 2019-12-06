Анастасия Решетова перечислила в Instagram некоторые прозвища сына Тимати

По словам Анастасии Решетовой, родители часто дают малышам такого возраста забавные прозвища. Так, «Тимурычем» мама называла сына, когда была на шестом месяце беременности. В основном же Анастасия Решетова и Тимати называют его, например, «крошем, кряхтушкой или масюшей».О беременности новой избранницы Тимати — Анастасии Решетовой стало известно летом нынешнего года. До этого рэпер находился несколько лет в отношениях с моделью Аленой Шишковой, вместе они воспитывали общую дочь Алису, родившуюся в 2014 году. После расставания они продолжили общаться, как друзья. Сестра уже успела познакомиться с кровным братом «Тимурычем», несмотря на волнение и эмоции, первая встреча прошла легко, призналась дочь Тимати.