Фронтмен группы “Божья коровка” Владимир Воленко рассказал о самочувствии после операции





Владимир Воленко перенес сложную операцию на сердце, которую провел известный кардиохирург Лео Бокерия. По словам певца, он сильно переживал перед вмешательством, но теперь чувствует себя превосходно. Он процитировал библейскую книгу Иезекииля, в которой бог говорит: “Выну из вашей груди сердце каменное и дам новое — живое”. Воленко сравнил описанное со своими ощущениями и признался, что имел разгульную жизнь до определенного случая. Сейчас артист женат на участнице коллектива Наталье Шоколадкиной, отмечая, что тандем жены и мужа на сцене невозможен.Воленко уверен, что артист должен привлекать зрителя, отметив, что считает современное общество сильно испорченным. Он напомнил, что в советские времена на сцене часто создавались пары. До сих пор музыкант имеет разногласия с супругой, но старается не усугублять проблему до ссоры.