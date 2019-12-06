Звезда «Дом-2» Роман Гриценко обрился налысо

У Романа Гриценко всегда были красивые и шикарные волосы. Он любил проводить эксперименты со своим образом и выглядел очень стильно. Но сейчас молодой человек решился на сильные изменения и обрил голову полностью. Ролик о своем преображении он разместил в социальных сетях. Под своей публикацией Гриценко написал, чтобы люди не боялись перемен.И если одним новый образ Романа Гриценко пришелся по душе, и они даже поставили молодому человеку лайки, то другие писали о том, что подобный внешний вид им не очень нравится. Однако Роман Капаклы, наоборот, оценил новую прическу своего тески и написал, что ему нравится.Напомним, что Роман Гриценко один из претендентов на сердце Ольги Бузовой, он является участником проекта «План Б».