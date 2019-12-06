Анастасия Волочкова опровергла слухи относительно продажи особняка

Анастасия Волочкова сообщила об этом в Instagram и отметила, что уже успела принять несколько десятков звонков от журналистов и друзей, пытающихся понять, что на самом деле происходит. Балерина успокоила их всех и заявила, что ее особняк не продается. «Мой дом – моя крепость», - заявила знаменитость. Также звезда отметила, что у нее никогда не было даже мыслей на эту тему.При этом Анастасия Волочкова опубликовала объявление, размещенное на одном из порталов. На нем продается особняк, похожий на дом знаменитости, но это другая недвижимость, уверяет звезда. При этом на одном из снимков, где показывается интерьер, действительно запечатлена жилплощадь балерины. Звезда считает, что нечестное агентство по недвижимости решило обмануть покупателей с помощью использования ее имени. Именно поэтому знаменитость намерена обратиться за помощью к своему адвокату и правоохранительным органам, которые смогут наказать нарушителей.Подписчики Анастасии Волочковой отметили, подобные новости сразу показались им недостоверными. При этом поклонники посоветовали балерине не переживать по этому поводу и не тратить деньги на адвокатов.