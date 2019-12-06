Алиса Фрейндлих готовится отпраздновать 85-летие





В спектакле “Алиса” звезда сыграла уже более 100 раз, а новой среди ее работ является роль в “Волнении”. Обе постановки зрители увидят в декабре, а в ближайшие дни в честь 85-летия звезды в театре им. Георгия Товстоногова состоится посвященная ей выставка. Посетители смогут ознакомиться с известными ролями актрисы, а также ее жизненным путем. Известно, что Алиса Фрейндлих вместе с семьей пережила блокаду, а спаслась благодаря бабушке, которая жестко контролировала норму потребления пищи и не позволила голодать. Во времена дефицита артистка делала себе украшения из почти ненужных вещей, а также обожала бусы из пуговиц. Также она получила звание почетного гражданина Санкт-Петербурга, отметив, что это очень серьезная нагрузка. Артистка всей семьей встречает Новый год, а ее любимой игрушкой со времен детства был красный шарик, который она получила за декламирование стихов в ТЮЗе. Однако спустя годы кот Мика опрокинул елку, и украшение разбилось, чем Фрейндлих была расстроена.В одном из интервью звезда рассказала забавный случай, который произошел во время игры в спектакле “Этот пылкий влюбленный”. Тогда на сцену вышел кот с улицы, но актер Владислав Стржельчик вдруг сказал: “Это мамин кот Васька”.