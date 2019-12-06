Семья Евгения Осина выиграла дело в суде по поводу квартиры





Как рассказал адвокат семьи Валерий Панасюк, иск в суд был подан летом, когда требовалась выдача документа о наследстве Агнии Осиной, а иных наследников у музыканта не было. Юрист обратил внимание на заявление Елены Скорняковой, утверждавшей, что ее дочь Анастасия будто бы находилась на иждивении у Осина, но в реальности ничего такого не было. Судьи при получении доказательств от законной дочери экс-фронтмена «Браво» приняли решение не удовлетворять требования Скорняковой.Родителем ее дочери Анастасии указан не Евгений Осин в свидетельстве о рождении. Фамилию девочка получила от Юрия Годунова. Она не имеет права именоваться внебрачной дочерью покойного исполнителя, который оставил после себя московскую квартиру, несколько мотоциклов и парковку.