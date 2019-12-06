Вице-президент АвтоВАЗа Стив Маттин рассказал о сроках повышения качества автомобилей LADA
В российской компании АвтоВАЗ рассказали, когда произойдет улучшение качества и внешнего вида выпускаемых ею автомобилей LADA. По словам вице-президента автопроизводителя по дизайну и автора «X-стиля» Стива Маттина, проблема кроется не в качестве транспортного средства, а предубеждениях людей.
В течение десятилетий компания АвтоВАЗ выпускала множество различных автомобилей LADA, поэтому успело укорениться убеждение, что их качество с тех пор не особо изменилось. Стив Маттин отметил, что это не так. Автомобили АвтоВАЗа постоянно улучшаются с технической и эстетической сторон.
Новые машины LADA необходимо ассоциировать с VESTA или XRAY, а не моделями 10-летней давности. Качество современных автомобилей компании АвтоВАЗ почти достигло европейского уровня. Кроме того, Стив Маттин считает, что сравнивая LADA с такими машинами «премиум» класса, как BMW, Audi и Mercedes-Benz, допускается ошибка. Эти автомобили находятся в ином ценовом диапазоне, поэтому и качество там выше.
В течение десятилетий компания АвтоВАЗ выпускала множество различных автомобилей LADA, поэтому успело укорениться убеждение, что их качество с тех пор не особо изменилось. Стив Маттин отметил, что это не так. Автомобили АвтоВАЗа постоянно улучшаются с технической и эстетической сторон.
Новые машины LADA необходимо ассоциировать с VESTA или XRAY, а не моделями 10-летней давности. Качество современных автомобилей компании АвтоВАЗ почти достигло европейского уровня. Кроме того, Стив Маттин считает, что сравнивая LADA с такими машинами «премиум» класса, как BMW, Audi и Mercedes-Benz, допускается ошибка. Эти автомобили находятся в ином ценовом диапазоне, поэтому и качество там выше.
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:10