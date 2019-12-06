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"С первым переломом меня": Сестра ведущей "Дом-2" Ольги Бузовой получила травму

Анна Бузова сообщила в социальных сетях о своем первом переломе. Девушка отметила, что впредь будет стараться быть более аккуратной, чтобы предотвратить травмы.
"С первым переломом меня": Сестра ведущей "Дом-2" Ольги Бузовой получила травму

В личном аккаунте в Instagram сестра Ольги Бузовой разместила публикацию, где отметила, что ходить по квартире ранним утром нужно очень осторожно, потому что можно что-нибудь себе повредить. Анна Бузова рассказала, что об дверной проем сломала себе мизинец.
Ранее стало известно, что Анна наконец помирилась со своей сестрой Ольгой. Почему между двумя близки людьми произошло размолвка, так и осталось неизвестным. Однако все поклонники в курсе, что девушки отписались в Сети друг от друга после новогодних праздников и практически год не общались.


Как утверждал бывший участник телестройки Рустам Солнцев, Анна разместила в интернете снимок, который компрометировал певицу.
Совсем недавно Анна все-таки посетила большой концерт Ольги Бузовой, который проходил в Москве, а после побывала на дне рождения своего отца.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:47

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