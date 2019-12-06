Медики назвали распространенные ошибки, мешающие вылечить насморк





Медики рекомендуют выделить на лечение насморка неделю, иначе есть риск осложнения вирусной инфекции бактериальной. Также нельзя чрезмерно использовать сосудосуживающие препараты, иначе возникнет медикаментозный хронический ринит. Чтобы уменьшить скопление бактерий, следует регулярно проветривать помещение. Промывание носа нужно делать не более 15 дней подряд, а от прогреваний солью доктора советуют отказаться, поскольку этот метод позволяет уменьшить симптомы болезни лишь в первый день.Врачи рекомендуют научиться правильно сморкаться: при этом пациент не должен испытывать напряжения. Нужно использовать одноразовые платки, поскольку тканевый лишь распространяет вирусы и бактерии.