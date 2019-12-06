Лариса Гузеева назвала критикующих ее подписчиков «опарышами»





В последнее время Лариса Гузеева не может найти общий язык с подписчиками. Некоторые даже считают, что телеведущая попала в замкнутый круг: чем больше она отвечает на негативные комментарии – тем больше их число. Недавно знаменитость начала откровенно оскорблять критикующих ее людей. Лариса Гузеева опубликовала снимок туалета и сопроводила его большим комментарием. Телеведущая заявила, что все ее недоброжелатели работают по заказу, и она даже знает кто за этим стоит. Именно поэтому знаменитость относится к критике в своей адрес с улыбкой и призывает подписчиков увеличить число гневных комментариев. Звезда назвала поклонников «опарышами» и предложила им «вылезти и начать испражняться». Также телеведущая отметила, что все личные сообщения она никогда не читает и сразу удаляет, поэтому злопыхатели могут не стараться.Подписчики Ларисы Гузеевой посчитали такое обновление оскорбительным. Поклонники отмечают, хоть и звезда в начале сообщения написала, что это касается только злопыхателей, однако выбор слов они считают недопустимым. Другие же заявили, что телеведущая просто не может нормально переносить критику и считает, что ее должны только любить.