В Испании медики спасли женщину, чье сердце остановилось на 6,5 часов





По имеющимся данным, 34-летняя Одри Мэш проживает с супругом в Барселоне, а недавно они отправились в горы, где и стали жертвами падающей снежной массы. По данным портала La Vanguardia, сердце британки после пережитого остановилось на более чем 6 часов, а 3 из них она провела под снегом и в пути в больницу. Медики приняли пострадавшую с температурой тела 20,2 градуса без сердцебиения, также она пострадала от сильного переохлаждения. Гражданку сразу подключили к аппарату ЭКМО для насыщения крови кислородом. Подняв температуру до 30 градусов, проходила реанимация посредством дефибриллятора.Несмотря на продолжительную остановку сердца, после прихода в сознание у пострадавшей не удалось зафиксировать неврологических нарушений. Однако она не могла вспомнить день, когда поднялась на гору вместе с мужем. Врач назвал этот случай исключительным, поскольку мозг подвергся холодным температурам до того, как остановилось сердце, что спровоцировало снижение потребности в кислороде. Спустя 11 дней после произошедшего пациентку выписали из больницы.