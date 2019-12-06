АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Медики предупредили о новом штамме норовируса, провоцирующем…
EUR 70.72 USD 63.81
Курс валют на 06.12.2019

В Израиле протестировали новую ракетно-двигательную установку

Военнослужащие Израиля с успехом протестировали новую ракетно-двигательную установку, продолжив обновлять ракетную часть. Такой информацией поделились в Минобороны страны.

Испытание боеголовки состоялось в центре Израиля. Мероприятие было запланировано заранее и прошло в штатном режиме. Летом израильские солдаты вместе с американскими сослуживцами провели тест комплекса противоракетной обороны «Хец-3» на территории Аляски.

Сейчас армия страны обладает комплексами «Хец» и Patriot, а также «Железный купол», которые сбивают реактивные боеголовки палестинских орудий «Град» и «Кассам». В оснащении войск Израиля имеется и «Праща Давида», способный перехватывать ракеты дальностью до 300 километров.

+Дзен +Яндекс новости
Политика / Главные новости
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 13:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Дом-2": Семейство Рапунцелей тепло приняло возлюбленную Ильи Яббарова Анастасию…
Мать Влада Топалова во время первой встречи обиделась на Регину Тодоренко из-за нежелания…
Компактный кроссовер Kia Seltos прошел сертификацию в…
Сергей Шнуров рассказал о готовности стать отцом в третий…
Разработчики Pokemon Go и Qualcomm договорились о совместном создании…
Анастасия Волочкова опровергла слухи относительно продажи…
Вице-президент АвтоВАЗа Стив Маттин рассказал о сроках повышения качества автомобилей…
Анастасия Решетова перечислила в Instagram некоторые прозвища сына…
В Израиле протестировали новую ракетно-двигательную…
Семья Евгения Осина выиграла дело в суде по поводу…
В Китае начались продажи смарт-часов Xiaomi Mi Watch с опцией…
Медики предупредили о новом штамме норовируса, провоцирующем…
Врачи назвали способы помощи при…
«Звезда эпохи»: В Кремле на вручении премии "Виктория" почтили память Юлии Началовой минутой…
В Турции провели испытания российских комплексов…
Михаилу Евдокимову 6 декабря исполнилось бы 62…
Экспертный клуб Екатеринбурга разобрался, как цифровизация меняет…
Озвучены причины пробуждения по ночам с учащенным…
Фронтмен группы “Божья коровка” Владимир Воленко рассказал о самочувствии после…
Медики назвали распространенные ошибки, мешающие вылечить…
Ксения Бородина: "Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко изменились за время нахождения на проекте…
Алиса Фрейндлих готовится отпраздновать…
Звезда «Дом-2» Роман Гриценко обрился…
Экс-участница группы "Ранетки" Елена Трятьякова призналась в отношениях с…
Звезда проекта "Дом-2" Екатерина Скалон готова пройти лечение от…
В России разработали вездеходы с гибридной силовой установкой для…
Экс-участница проекта "Дом-2" Вика Цатурян призналась, что ее избивал бывший…
Samsung выпустит аналог AirPods Pro в 2020…
В Воронежской области при ДТП с фурой погибли два…
Лев Лещенко предложил Раймонду Паулсу смириться с «навязчивостью» российских…
В Испании медики спасли женщину, чье сердце остановилось на 6,5…
"С первым переломом меня": Сестра ведущей "Дом-2" Ольги Бузовой получила…
Летчики устроили тренировочный военный бой в Центральном военном…
Лариса Гузеева назвала критикующих ее подписчиков…
Названы самые опасные приложения для…
В Москву вернулась опасные для жизни людей…
Дочь Толкалиной Мария Михалкова-Кончаловская опровергнула слухи о романе матери с женатым…
В Депздраве призвали мужчин избавиться от бороды и усов в сезон…
Рубль подорожал к доллару до…
Анастасия Волочкова похвасталась очередным идеально выполненным…
Просмотреть все новости