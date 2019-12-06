В Израиле протестировали новую ракетно-двигательную установку





Испытание боеголовки состоялось в центре Израиля. Мероприятие было запланировано заранее и прошло в штатном режиме. Летом израильские солдаты вместе с американскими сослуживцами провели тест комплекса противоракетной обороны «Хец-3» на территории Аляски.Сейчас армия страны обладает комплексами «Хец» и Patriot, а также «Железный купол», которые сбивают реактивные боеголовки палестинских орудий «Град» и «Кассам». В оснащении войск Израиля имеется и «Праща Давида», способный перехватывать ракеты дальностью до 300 километров.