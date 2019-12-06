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Дочь Толкалиной Мария Михалкова-Кончаловская опровергнула слухи о романе матери с женатым мужчиной

Дочь российской актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского — Мария Михалкова-Кончаловская заявила, что новый возлюбленный ее мамы не является женатым человеком. Она уже успела познакомиться с музыкантом Саймоном, которого ошибочно приняли за Брайана Финнегана.
Дочь Толкалиной Мария Михалкова-Кончаловская опровергнула слухи о романе матери с женатым мужчиной

Ранее Любовь Толкалина опубликовала фотографию, на которой она запечатлена вместе со своим новым избранником. Фанаты предположили, что возлюбленным является Брайан Финнеган из Северной Ирландии. При этом на тот момент его супругой была мексиканка Ева Роа, и они имели совместного сына Олина. Но 18-летняя Мария Михалкова-Кончаловская опровергла все слухи.

По словам дочери Любови Толкалиной, ее мама сделала не самый удачный фотоснимок, а затем загрузила его в Сеть. Плохое освещение могло смутить общественность, поэтому они ошибочно подумали, что увидели Брайана Финнегана. На самом деле нового избранника зовут Саймон. Он является отличным музыкантом, виртуозно играет на фортепиано и совсем не похож на Брайана Финнегана.

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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:18

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