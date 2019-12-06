Летчики устроили тренировочный военный бой в Центральном военном округе





Десятки управленцев, начиная от командиров экипажей до руководителей полка, устроили во время маневров в небесном пространстве групповые и одиночные сражения на десяти бортах Су-24 и Су-34. Военные отработали наводку, захват и ликвидацию мнимых противников, а также возможность летать на крайне малых высотах, посадку по приборам и посадку в плохую погоду.В середине осени авиация ЦВО закончила процесс переоснащения боевой техникой самолеты 4++. Личный состав переобучался в Госцентре подготовки авиационного персонала под Липецком.