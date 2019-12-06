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В Москву вернулась опасные для жизни людей инфекции

В последние годы в Москву вернулись опасные для жизни россиян инфекции. Среди людей закрепилось мнение, будто подобные заболевания уходят в прошлое, однако это не так, о чем и рассказала главный российский детский инфекционист Людмила Мазанкова.
В Москву вернулась опасные для жизни людей инфекции

Специалист отметила, что за 9 месяцев 2019 года в Москве более 1000 человек переболели корью, 520 из них дети. Врач обратила внимание, что рост числа больных этой инфекцией растет уже несколько лет подряд. Принято считать, что причиной такой ситуации является большая вспышка кори в Европе, имевшая место в 2017 году. После этого на территорию России ее могли завести путешественники и иностранцы. При этом Людмила Мазанкова обратила внимание на то, что смертельных случаев из-за кори в РФ не было зафиксировано, однако имелись тяжелые случаи болезни. У детей инфекция протекает в средней и тяжелой форме, а у взрослых – нередко случаются серьезные обострения.

Корь стала не единственной проблемой жителей Москвы в 2019 году. Среди других инфекций, число пострадавших от которых значительно выросло, специалист отметила скарлатину, обычный и кишечный грипп. Чтобы защитить взрослых и детей от этой угрозы Людмила Мазанкова рекомендует увеличить содержание витамина D в рационе человека, а также добавлять в него рыбий жир. При этом, дозу последнего для ребенка необходимо внимательно обсудить с педиатром.

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Общество / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:25

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