Дети проекта: Как выросли малыши звёзд «Дома-2»
В проекте “Дом-2”, где участники пытаются построить свою любовь, тоже рождаются дети, которые в итоге с самого начала становятся частью этого самого шоу. Так, многие из этих малышей уже подросли и теперь живут за периметром.
Митя Кузин родился в тот момент, когда его родители Маргарита Агибалова и Евгений Кузин еще были участниками скандального телевизионного проекта “Дом-2”. У них были очень драматичные отношения. Ребенку не повезло, ведь ему приходилось наблюдать за ссорами и скандалами, которые происходят между мамой и папой. Сейчас Митя живет со своей мамой и посещает колледж для одаренных детей.
Артему Пынзарь повезло больше, потому что он родился в крепкой паре Сергея и Дарьи. Первые свои годы мальчик провел на проекте, но сейчас вместе со своей семьей он живет в Турции. Мальчик ходит там в школу.
Нежные чувства по отношению друг к другу были и у Евгении Феофилактовой и Антона Гусева. Ребята даже поженились и у них родился маленький Даниэль. Однако через время пара распалась, а Евгения с ребенком на руках покинула телестройку.
Успели расстаться и Тата с Валерием - родители Бетти Блюменкранц. Ее мама воспитывает теперь уже со своим новым возлюбленным в Монако, где девочка посещает детский сад.
Митя Кузин родился в тот момент, когда его родители Маргарита Агибалова и Евгений Кузин еще были участниками скандального телевизионного проекта “Дом-2”. У них были очень драматичные отношения. Ребенку не повезло, ведь ему приходилось наблюдать за ссорами и скандалами, которые происходят между мамой и папой. Сейчас Митя живет со своей мамой и посещает колледж для одаренных детей.
Артему Пынзарь повезло больше, потому что он родился в крепкой паре Сергея и Дарьи. Первые свои годы мальчик провел на проекте, но сейчас вместе со своей семьей он живет в Турции. Мальчик ходит там в школу.
Нежные чувства по отношению друг к другу были и у Евгении Феофилактовой и Антона Гусева. Ребята даже поженились и у них родился маленький Даниэль. Однако через время пара распалась, а Евгения с ребенком на руках покинула телестройку.
Успели расстаться и Тата с Валерием - родители Бетти Блюменкранц. Ее мама воспитывает теперь уже со своим новым возлюбленным в Монако, где девочка посещает детский сад.