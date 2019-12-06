В Депздраве призвали мужчин избавиться от бороды и усов в сезон гриппа





Как отметил специалист, растительность на лице повышает шансы заразиться сезонным вирусом, поскольку является благоприятной средой для размножения бактерий. Волосы на лице сравниваются с фильтром, который задерживает в себе микрочастицы. Также в ней влажно и тепло и это создает комфорт для обитания болезнетворных микроорганизмов. Мужчина с бородой имеет повышенный риск заразиться повторно через мокроты, оседающие на бороде. Тяжельников считает необходимым тщательнее ухаживать за ней зимой или вовсе избавиться от растительности, несмотря на повальную моду среди молодых людей.Борода становится дополнительным фактором риска для других граждан, поскольку бактерии с нее могут попасть к человеку через соприкосновение, поцелуй или простое объятие. При невозможности отказаться от растительности на лице врач порекомендовал тщательнее ухаживать за ней.